Розкрадання коштів "Держінвестпроекту": НАБУ повідомило про сьомого підозрюваного

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП встановили сьомого ймовірного учасника корупційної схеми з розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Ним виявився директор ТОВ "Боржава резорт". Наразі йому повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрюваний у змові зі службовими особами Держінвестпроекту та ДП "Державна інвестиційна компанія" упродовж 2012–2014 років заволоділи 165 млн гривень бюджетних коштів, виділених для реалізації нацпроекту "Олімпійська надія-2022 — створення спортивно-туристичної інфраструктури".

"Як встановило досудове розслідування, замість використання вказаної суми коштів на реалізацію національного проекту її перерахували на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів з реєстрацією на території Республіки Кіпр", - зазначають у НАБУ.

Як відомо, 12 грудня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали чотирьох осіб у справі про розкрадання коштів Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

У 2012-2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів.

1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували з Панами.

Цього ж дня Печерський районний суд Києва за клопотанням Генеральної прокуратури обрав Каськіву запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю внесення застави.

Його звільнили в залі суду, впродовж 5 днів Каськів мав сплатити заставу 160 тисяч. Цю суму вніс юрист Віктор Єрмолаєв.

Крім того, зазначалося, що Каськів відшкодував державі ще до рішення суду майже 7,5 мільйонів гривень збитку.

Цю суму вніс батько екс-депутата Євгена Суслова, власник фермерського господарства Іван Суслов.

6 листопада ГПУ оскаржила рішення Печерського районного суду щодо Каськіва.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.