Хищение средств "Госинвестпроекта": НАБУ сообщает о седьмом подозреваемом

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП установили седьмого предполагаемого участника коррупционной схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Им оказался директор ООО "Боржава резорт". Сейчас ему сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый в сговоре с должностными лицами Госинвестпроекта и ГП "Государственная инвестиционная компания" на протяжении 2012-2014 годов завладели 165 млн гривен бюджетных средств, выделенных для реализации нацпроекта "Олимпийская надежда-2022 - создание спортивно-туристической инфраструктуры".

"Как установило досудебное расследование, вместо использования указанной суммы средств на реализацию национального проекта ее перечислили на счета подконтрольных предприятий-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр", - отмечают в НАБУ.

Как известно, 12 декабря 2017 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали четырех человек по делу о хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами.

В 2012 - 2014 годах Госагентство по инвестициям возглавлял Владислав Каськив.

1 ноября Каськива экстрадировали из Панамы.

В этот же день Печерский районный суд Киева по ходатайству Генеральной прокуратуры избрал Каськиву меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.

Его освободили в зале суда, в течение 5 дней Каськив должен был заплатить залог 160 тысяч. Эту сумму внес юрист Виктор Ермолаев.

Также было известно, что до решения суда Каськив погасил убытки в размере почти 7,5 млн, в нанесении которых его обвиняет прокуратура.

Эту сумму внес отец экс-депутата Евгения Суслова, владелец фермерского хозяйства Иван Суслов.

6 ноября ГПУ обжаловала решение Печерского районного суда.

В 2012 году Каськив подписал соглашение на 1 млрд долларов с испанской кампанией Gas Natural по инвестициям в LNG-терминал в Украине. Позже испанская сторона заявила, что не знает человека, который от их имени подписал контракт. Выяснилось, что этого человека зовут Хорди Сарда Бонвехи, и он лыжный инструктор.