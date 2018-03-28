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48 годин на виїзд: Ар'єв розповів, яких дипломатів РФ висилає Україна

Середа, 28 березня 2018, 00:37
48 годин на виїзд: Ар'єв розповів, яких дипломатів РФ висилає Україна

Україна схвалила рішення про вислання 13 російських дипломатів на досить високому рівні - першого, другого секретаря посольств.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Ніякого тиску на Україну не чинили, це рішення було ухвалено на знак солідарності з нашими британськими колегами. Ми мали зробити цей крок, так само, як свого часу Британія та країни ЄС запровадили санкції проти РФ через російську агресію проти України. Це був абсолютно зважений і логічний крок", - підкреслив Ар'єв.

"Наскільки мені відомо, Україна висилає достатньо серйозних дипломатів, на рівні першого, другого секретаря посольства, тобто не технічний персонал. Вони вже до завтра мають залишити територію України, їм дали 48 годин. Я вважаю, що цим кроком ми показуємо єдність з європейською спільнотою", - додав він.

На запитання, чи має РФ право прислати замість висланих дипломатів заміну чи саме на ці 13 осіб йде скорочення дипмісії, Ар’єв відповів:

"У цьому випадку вони мають право надсилати когось на заміну. Українська сторона, звичайно, буде розглядати, але наш рівень дипломатичних відносин після того, як Україна відмовилася приймати посла РФ, на низькому рівні".

Як відомо, Україна на знак солідарності з Британією і трансатлантичними союзниками вирішила видворити 13 російських дипломатів. В МЗС повідомили, що всі вони працювали на спецслужби РФ.

Служба безпеки України закрила в’їзд 23 громадянам Росії, причетним до розвідувальних служб РФ, яких видворили з Великої Британії через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки.

У вівторок вранці стало відомо, що вже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь на хімічну атаку у Великій Британії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіядипломатичні відносиниМЗС
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