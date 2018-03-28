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48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина

Среда, 28 марта 2018, 00:37
48 часов на выезд: Арьев рассказал, каких дипломатов РФ высылает Украина

Украина приняла решение о высылке 13 российских дипломатов на достаточно высоком уровне - первого, второго секретаря посольства.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев.

"Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами. Мы должны были сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг", - подчеркнул Арьев.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства, то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом", - добавил он.

На вопрос, имеет ли РФ право прислать вместо высланных дипломатов замену или именно на эти 13 человек идет сокращение дипмиссии, Арьев ответил:

"В этом случае они имеют право направлять кого-то на замену. Украинская сторона, конечно, будет рассматривать, но наш уровень дипломатических отношений после того, как Украина отказалась принимать посла РФ, находится на низком уровне".

Как известно, Украина в знак солидарности с Британией и трансатлантическими союзниками решила выдворить 13 российских дипломатов. В МИД сообщили, что все они работали на спецслужбы РФ.

Служба безопасности Украины закрыла въезд 23 гражданам России, причастным к разведывательным службам РФ, которых выдворили из Великобритании из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

Во вторник утром стало известно, что уже 24 страны мира высылают российских дипломатов в ответ на химическую атаку в Великобритании.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "хамством" такие действия стран и пообещал ответ.

Темы: УкраинаРосcиядипломатические отношенияМИД
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