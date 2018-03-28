Меттіс назвав Путіна відповідальним за отруєння Скрипаля

Міністр оборони США Джеймс Меттіс поклав відповідальність за отруєння у Великій Британії екс-розвідника Сергія Скрипаля на президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Звичайно ж він відповідальний, він - голова держави", - сказав Меттіс.

"Росія намагається зруйнувати єдність західного альянсу та втручається у вибори в інших країнах", - підкреслив глава Пентагону.

"Намагання РФ зняти з себе відповідальність за замах на Скрипаля нагадує про те, як відбувалась незаконна анексія Росією Криму та події на сході України.

Вони знімають шеврони з військових і відправляються до Криму. Вони кажуть, що непричетні до операцій у Східній Україні. Не уявляю, як вони можуть таке говорити просто в очі", - наголосив міністр.

Також він розкритикував "досить очевидне використання РФ зброї масового знищення, хімічної речовини, у Європі вперше з Другої світової війни".

"Дії РФ в британському Солсбері - безрозсудна поведінка. І замість того, щоб мати дружні відносини з країнами НАТО, в Москві обрали шлях конфронтації", - зауважив Меттіс.

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГПУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальна за отруєння Скрипаля - Росія.

Як повідомлялося, за підсумками одночасного рішення із понад 20 країн будуть видворені понад 140 російських розвідників-дипломатів. Водночас, деякі держави, яких вважають "друзями Росії в ЄС" відмовляються висилати російських дипломатів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс висилає відразу 7 дипломатів з російської місії.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров назвав "хамством" такі дії країн і пообіцяв відповідь.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".