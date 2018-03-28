Мэттис назвал Путина ответственным за отравление Скрипаля

Министр обороны США Джеймс Мэттис возложил ответственность за отравление в Великобритании экс-разведчика Сергея Скрипача на президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Конечно же он ответственный, он - глава государства", - сказал Мэттис.

"Россия пытается разрушить единство западного альянса и вмешивается в выборы в других странах", - подчеркнул глава Пентагона.

"Попытки РФ снять с себя ответственность за покушение на Скрипаля напоминает о том, как происходила незаконная аннексия Россией Крыма и события на востоке Украины.

Они снимают шевроны с военных и отправляются в Крым. Они говорят, что не причастны к операциям в Восточной Украине. Не представляю, как они могут такое говорить в глаза", - отметил министр.

Также он раскритиковал "довольно очевидное использование РФ оружия массового уничтожения, химического вещества, в Европе впервые со Второй мировой войны".

"Действия РФ в британском Солсбери - безрассудное поведение. И вместо того, чтобы иметь дружеские отношения со странами НАТО, в Москве избрали путь конфронтации", - заявил Мэттис.

Как известно, отравленного бывшего военного разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта.

Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.

По данным британских экспертов, вещество "Новичок", которым отравили Скрипаля и его дочь, было разработано и изготовлено в российском городе Шиханы (Саратовская область), где расположено военное научно-исследовательское учреждение РФ.

В РФ заявляли, что "Новичок" можно достать в любой стране бывшего СССР, в частности в Грузии и в Украине, а в МИД РФ заявили, что исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок" в России и Советском Союзе никогда не было.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что с "высокой вероятностью" Россия виновна в попытке убийства экс-шпиона РФ, офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Как сообщалось, по итогам одновременного решения из более 20 стран будут выдворены свыше 140 российских разведчиков-дипломатов. В то же время некоторые государства, которых считают "друзьями России в ЕС", отказываются высылать российских дипломатов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс высылает сразу 7 дипломатов российской миссии.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал "хамством" такие действия стран и пообещал ответ.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".