Туск: Єврорада погодилась, що РФ, скоріш за все, причетна до отруєння Скрипаля

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П'ятниця, 23 березня 2018, 00:42

Європейська рада погодилися з тим, що до отруєння у Великій Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля, скоріш за все, причетна Росія

Про це президент Європейської ради Дональд Туск написав у Twitter.

"Європейська рада згідна з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей на саміті європейських лідерів у четвер буде намагатися переконати країни ЄС вислати російських дипломатів по всій Європі.

Великобританія вислала з країни 23 російських дипломата.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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Теми: ЄС Велика Британія Росія
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