Туск: Єврорада погодилась, що РФ, скоріш за все, причетна до отруєння Скрипаля

Європейська рада погодилися з тим, що до отруєння у Великій Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля, скоріш за все, причетна Росія

Про це президент Європейської ради Дональд Туск написав у Twitter.

"Європейська рада згідна з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться в повідомленні.

