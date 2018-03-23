Туск: Єврорада погодилась, що РФ, скоріш за все, причетна до отруєння Скрипаля
Європейська рада погодилися з тим, що до отруєння у Великій Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля, скоріш за все, причетна Росія
Про це президент Європейської ради Дональд Туск написав у Twitter.
"Європейська рада згідна з урядом Сполученого Королівства в тому, що, швидше за все, Росія відповідальна за напад в Солсбері, і що немає іншого правдоподібного пояснення", - йдеться в повідомленні.
#EUCO agrees with UK government that highly likely Russia is responsible for #SalisburyAttack and that there is no other plausible explanation.— Donald Tusk (@eucopresident) March 22, 2018
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті європейських лідерів у четвер буде намагатися переконати країни ЄС вислати російських дипломатів по всій Європі.
Великобританія вислала з країни 23 російських дипломата.
Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".