В РФ божаться, що "Новичок" не розробляли ані в Росії, ані в СРСР

Досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.

Про це 17 березня в ефірі телеканалу "Росія-24" заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише "Інтерфакс".

"Ніколи ні на території Радянського Союзу, ні за часів Радянського Союзу, ні за часів РФ, ні на території РФ не було досліджень, які мали б пряму або кодову назву "Новичок", - заявила Захарова.

Вона зазначила також, що ця хімічна речовина не була запатентованою, але її "використали в якості якогось символу, шифру або коду".

"Ні в Радянському Союзі, ні в РФ слово "Новичок" в контексті розробок хімічних елементів не вживалося. Слово було розроблено як назва і було використано хімічним елементом і матеріалом саме отруйної дії на заході", - додала Захарова.

Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГПУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.

Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.

За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.

В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії, а згодом заявила, що з країни вишлють 23 російських дипломатів.

У посольстві РФ в свою чергу назвали таке рішення "ворожим кроком, абсолютно неприйнятним, необгрунтованим і недалекоглядним".

17 березня Росія оголосила персонами нон грата 23 дипломатів посольства Великобританії в Москві, вони будуть вислані з країни протягом тижня.