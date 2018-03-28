Кім Чен Ин назвав умови ядерного роззброєння

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян проведе ядерне роззброєння Корейського півострова, якщо Південна Корея і США створять необхідні для цього умови.

Про це він сказав на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні, передає "Сіньхуа".

"Проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть наші зусилля з роззброєння і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру", - підкреслив Кім Чен Ин.



Також він додав, що на роззброєнні наполягали колишні лідери Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.



Як відомо, Кім Чен Ин несподівано здійснив візит до столиці Китаю.

Це його перша відома поїздка за кордон з 2011 року, відколи він очолив КНДР.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.