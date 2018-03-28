Кім Чен Ин назвав умови ядерного роззброєння

8427 переглядів
Середа, 28 березня 2018, 07:24

Лідер КНДР Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян проведе ядерне роззброєння Корейського півострова, якщо Південна Корея і США створять необхідні для цього умови.

Про це він сказав на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном в Пекіні, передає "Сіньхуа".

"Проблема денуклеаризації на Корейському півострові буде вирішена, якщо Південна Корея і США позитивно сприймуть наші зусилля з роззброєння і створять атмосферу спокою та стабільності, коли будуть приймати послідовні й узгоджені заходи зі встановлення миру", - підкреслив Кім Чен Ин.

Також він додав, що на роззброєнні наполягали колишні лідери Північної Кореї Кім Ір Сен і Кім Чен Ір.

Як відомо, Кім Чен Ин несподівано здійснив візит до столиці Китаю.

Це його перша відома поїздка за кордон з 2011 року, відколи він очолив КНДР.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Південна Корея стверджує, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: КНДР Китай США Південна Корея
powered by lun.ua
По темі
Bloomberg: Кім Чен Ин з’їздив до Китаю 27 березня 2018, 03:34
Трамп: переговори з КНДР можуть привести до "найбільшої угоди для миру" 11 березня 2018, 06:31
ЄС вітає готовність Трампа зустрітися з лідером КНДР 10 березня 2018, 05:37
Усі новини
Головні новини
Дипломатів РФ висилають уже 26 країн, буде видворено 143 осіб
АТО: Бойовики провели 32 обстріли з мінометів, кулеметів і гранатометів
Трамп продовжив санкції проти РФ за хакерські атаки
ЗМІ: Коломойський і Тарута влаштовували фейкові слухання щодо НБУ у підвалі Капітолія
Усі новини
Кіно

Кому цього року можуть дати національну "Золоту Дзиґу"

соціум

У Києві з'явилася "Швидка собача допомога" для безпритульних тварин