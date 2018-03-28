Ким Чен Ын назвал условия ядерного разоружения

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Среда, 28 марта 2018, 07:24

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян проведет ядерное разоружение Корейского полуострова, если Южная Корея и США создадут необходимые для этого условия.

Об этом он сказал на встрече с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, передает "Синьхуа".

"Проблема денуклеаризации на Корейском полуострове будет решена, если Южная Корея и США положительно воспримут наши усилия по разоружению и создадут атмосферу спокойствия и стабильности, когда будут принимать последовательные и согласованные меры по установлению мира", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Также он добавил, что на разоружении настаивали бывшие лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир.

Как сообщалось, Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая.

Это его первая известная поездка за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.

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Темы: КНДР Китай США Южная Корея
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