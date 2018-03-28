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"Газпром" предлагает "Нафтогазу" два варианта, чтобы не выполнять решение суда

Среда, 28 марта 2018, 09:30
Газпром предлагает Нафтогазу два варианта, чтобы не выполнять решение суда

Российский "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решение арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом".

Об этом заявляет пресс-служба группы "Нафтогаз".

"На прошлой неделе "Нафтогаз" и "Газпром" встретились, чтобы обсудить следующие шаги, после того как Стокгольмский арбитраж вынес решение в двух крупных производствах в пользу украинской компании", – говорится в сообщении.

"Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое суд принял в декабре прошлого года", – сообщает компания.

"Газпром" также не подтвердил, что заплатит 2,6 млрд долл. в соответствии с февральским решением в транзитном деле", – добавляет "Нафтогаз".

Украинская компания отметила, что оба решения являются окончательными и обязывающими для "Газпрома".

"Вместе с тем российская компания предложила внести изменения в контракты или разорвать их – и таким образом отменить решение трибунала. Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" считает такую ​​позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома", – информирует компания.

"Отказ "Газпрома" выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража в коммерческих делах ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли. А невыплата присужденных судом средств свидетельствует о высокой вероятности невыполнения "Газпромом" контрактов и по другим контрагентам", – заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.

Отмечается, что Стокгольмский арбитраж имеет юрисдикцию для принятия таких решений в рамках дел по контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом".

"Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле", – информирует компания

"Нафтогаз" ожидает ответа "Газпрома" на запрос "Нафтогаза" о пересмотре тарифа и использования украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после завершения действующего контракта в 2019 году", – говорится в сообщении.

В Twitter "Нафтогаза" также говорится: "На общем фоне репутационных потерь РФ за последние месяцы нежелание "Газпрома" выполнять судебное решение не выглядит чем-то чрезвычайным. Но, в отличие от отравления в Лондоне, это нежелание будет иметь не только моральные, но и вполне материальные последствия".

Российские СМИ сообщали, что "Газпром" и "Нафтогаз" якобы начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

Как известно, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

21 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с "Нафтогазом Украины" по договору на поставки газа.

В деле о транзите апелляция ожидается до конца марта.

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Темы: НефтегазГазпромРосcиягазсуд
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