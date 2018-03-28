"Газпром" предлагает "Нафтогазу" два варианта, чтобы не выполнять решение суда

Российский "Газпром" продолжает отказываться от выполнения окончательных и обязывающих решение арбитров в двух коммерческих спорах с "Нафтогазом".



Об этом заявляет пресс-служба группы "Нафтогаз".



"На прошлой неделе "Нафтогаз" и "Газпром" встретились, чтобы обсудить следующие шаги, после того как Стокгольмский арбитраж вынес решение в двух крупных производствах в пользу украинской компании", – говорится в сообщении.



"Во время встречи российский газовый монополист объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, несмотря на решение по контракту на поставку, которое суд принял в декабре прошлого года", – сообщает компания.



"Газпром" также не подтвердил, что заплатит 2,6 млрд долл. в соответствии с февральским решением в транзитном деле", – добавляет "Нафтогаз".



Украинская компания отметила, что оба решения являются окончательными и обязывающими для "Газпрома".



"Вместе с тем российская компания предложила внести изменения в контракты или разорвать их – и таким образом отменить решение трибунала. Оба варианта являются прямым нарушением и пренебрежением решениями Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" считает такую ​​позицию неприемлемой и отклонил предложения "Газпрома", – информирует компания.

"Отказ "Газпрома" выполнять действующие решения авторитетного международного арбитража в коммерческих делах ставит под сомнение доверие к этой компании как к партнеру европейской газовой отрасли. А невыплата присужденных судом средств свидетельствует о высокой вероятности невыполнения "Газпромом" контрактов и по другим контрагентам", – заявил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко.



Отмечается, что Стокгольмский арбитраж имеет юрисдикцию для принятия таких решений в рамках дел по контрактам между "Газпромом" и "Нафтогазом".



"Стороны договорились провести еще один раунд переговоров в апреле", – информирует компания



"Нафтогаз" ожидает ответа "Газпрома" на запрос "Нафтогаза" о пересмотре тарифа и использования украинской ГТС для транзита российского газа в ЕС после завершения действующего контракта в 2019 году", – говорится в сообщении.



В Twitter "Нафтогаза" также говорится: "На общем фоне репутационных потерь РФ за последние месяцы нежелание "Газпрома" выполнять судебное решение не выглядит чем-то чрезвычайным. Но, в отличие от отравления в Лондоне, это нежелание будет иметь не только моральные, но и вполне материальные последствия".

Российские СМИ сообщали, что "Газпром" и "Нафтогаз" якобы начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.

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