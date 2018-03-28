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У справі Єфремова допитали екс-керівника Луганщини

Середа, 28 березня 2018, 11:33

У судовому розгляді щодо екс-депутата "Партії регіонів" Олександра Єфремова допитали колишнього керівника Луганської обласної держадміністрації.

Про це повідомляє речниця генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

"27 березня відбулось чергове засідання в Старобільському районному суді Луганської області у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олександра Єфремова у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України", – написала вона.

"У ході судового засідання допитано свідка сторони обвинувачення – колишнього керівника Луганської обласної державної адміністрації", – повідомила Сарган.

Судовий розгляд триває.

Наступне засідання відбудеться 17 квітня о 10 ранку. На ньому планують допитати свідків сторони звинувачення.

Як відомо, Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. 1 серпня Єфремова взяли під варту

Крім посягання на територіальну цілісність і недоторканність країни Єфремова підозрюють у  у прямій підтримці злочинної організації "ЛНР", а також незаконному заволодіння майном "Луганськвугілля".

Єфремов перебуває під вартою – принаймні до 3 травня продовжено цей запобіжний захід.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄфремовЛуганська областьсепаратизмсуд
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