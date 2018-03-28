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По делу Ефремова допросили экс-руководителя Луганщины

Среда, 28 марта 2018, 11:33

В судебном разбирательстве в отношении экс-депутата "Партии регионов" Александра Ефремова допросили бывшего руководителя Луганской областной госадминистрации.

Об этом сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"27 марта состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области в уголовном производстве по обвинению Александра Ефремова в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины", – написала она.

"В ходе судебного заседания допрошен свидетель стороны обвинения – бывшего руководителя Луганской областной государственной администрации", – сообщила Сарган.

Судебное разбирательство продолжается.

Следующее заседание состоится 17 апреля в 10 утра. На нем планируют допросить свидетелей стороны обвинения.



Как известно, Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. 1 августа Ефремова взяли под стражу.

Кроме посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Ефремов находится под стражей – по крайней мере, до 3 мая продлена эта мера.

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Темы: ЕфремовЛуганская областьсепаратизмсуд
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