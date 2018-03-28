У суді по Сущенку в РФ допитують головного свідка

У Московському міськсуд почався допит головного свідка звинувачення у справі українського журналіста Романа Сущенка, якого звинувачують у "шпигунстві".

Про це у Twitter повідомив його адвокат Марк Фейгін.

"На суді Сущенко починається допит головного свідка звинувачення", - написав він.

Раніше повідомлялося, що 27 березня Московський міськсуд розпочав попередні слухання у справі українського журналіста Романа Сущенка.

Також Фейгін повідомляв, що Сущенко не визнав провину в повному обсязі.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.