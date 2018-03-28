В суде по Сущенко в РФ допрашивают главного свидетеля
В Московском горсуде начался допрос главного свидетеля обвинения по делу украинского журналиста Романа Сущенко, которого обвиняют в "шпионаже".
Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.
"На суде Сущенко начинается допрос главного свидетеля обвинения", - написал он.
Ранее сообщалось, что 27 марта Московский горсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.
Также Фейгин сообщал, что Сущенко не признал вину в полном объеме.
Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.
7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".
В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.
В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.