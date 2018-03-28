В суде по Сущенко в РФ допрашивают главного свидетеля

В Московском горсуде начался допрос главного свидетеля обвинения по делу украинского журналиста Романа Сущенко, которого обвиняют в "шпионаже".

Об этом в Twitter сообщил его адвокат Марк Фейгин.

"На суде Сущенко начинается допрос главного свидетеля обвинения", - написал он.

Ранее сообщалось, что 27 марта Московский горсуд начал предварительные слушания по делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Также Фейгин сообщал, что Сущенко не признал вину в полном объеме.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 года задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.