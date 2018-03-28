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Геращенко розповіла, що дасть статус політв'язнів у РФ та заручників в ОРДЛО

Середа, 28 березня 2018, 12:32

Законопроект про правовий статус та соціальні гарантії для заручників та засуджених в Росії та ОРДЛО, зареєстрований у Верховній Раді, регламентуватиме надання правової та матеріальної допомоги незаконно утримуваним особам після їх звільнення.

Про це повідомила співавтор проекту закону Ірина Геращенко у Facebook.

"Під дію законопроекту мають потрапити всі ті, хто незаконно утримувався в тюрмах ОРДЛО і РФ через військову агресію, що розпочалася з 20 лютого 14 року", - пояснила нардеп.

Законопроект визначає правовий статус незаконно утримуваних і певні соціальні гарантії для них.

Зокрема, виплату разової грошової допомоги, яку має визначати Кабмін після звільнення людини (сума не буде фіксованою і залежатиме від можливостей бюджету). 

"Також пропонується ще раз законодавчо зафіксувати, що протягом перебування в полоні військовослужбовцям нараховується заробітна плата (ця норма працює і зараз, але буває багато скарг від родин заручників на бюрократичні перепони)", - уточнила Геращенко.

Серед інших соцгарантій для незаконно утримуваних – соціальне житло та інші види компенсацій, зокрема, від країни-агресора.

"Відразу зазначу, що певні норми законопроекту здаються мені нереалістичними, як то соціальне житло і інші види компенсацій, але на цьому наполягали інші автори спільного законопроекту. Тому, впевнена, до другого читання законопроект буде допрацьовано й позбавлено певного популізму", - пояснила Геращенко.

Крім того, за словами нардепа, держава посилить правовий захист заручників, допомогу в підготовці позовів задля притягнення причетних до катувань і незаконних утримань. 

"При цьому дезертири, інші особи, хто співпрацював з окупаційним режимом (якщо це встановлено спеціальними службами , військовою прокуратурою), не матимуть права на отримання соціальної разової виплати й інші соціальні гарантії", - уточнила Геращенко. 

Як відомо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує визначити статус та соціальні гарантії для заручників та засуджених на окупованих територіях України і в Росії.

Українська правда
Теми: законодавствополітв'язнізаручникиРосіяОРДЛО
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