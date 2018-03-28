Геращенко рассказала, что даст статус политзаключенных в РФ и заложников в ОРДЛО

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Среда, 28 марта 2018, 12:32

Законопроект о правовом статусе и социальных гарантиях для заложников и осужденных в России и ОРДЛО, зарегистрированный в Верховной Раде, будет регламентировать предоставление правовой и материальной помощи незаконно удерживаемым лицам после их освобождения.

Об этом сообщила соавтор проекта закона Ирина Геращенко в Facebook.

"Под действие законопроекта должны попасть все те, кто незаконно удерживался в тюрьмах ОРДЛО и РФ из-за военной агрессии, которая началась с 20 февраля 14 года", - пояснила депутат. 

Законопроект определяет правовой статус незаконно удерживаемых и социальные гарантии для них.

В частности, выплату разовой денежной помощи, которую должен определять Кабмин после освобождения человека (сумма не будет фиксированной и будет зависеть от возможностей бюджета).

"Также предлагается еще раз законодательно зафиксировать, что во время пребывания в плену военнослужащим начисляется заработная плата (эта норма работает и сейчас, но бывает много жалоб от семей заложников на бюрократические преграды)", - уточнила Геращенко.

Среди других соцгарантий для незаконно удерживаемых – социальное жилье и другие виды компенсаций, в частности, от страны-агрессора.

"Сразу отмечу, что определенные нормы законопроекта кажутся мне нереалистичными, как социальное жилье и другие виды компенсаций, но на этом настаивали другие авторы совместного законопроекта. Поэтому, уверена, ко второму чтению законопроект будет доработан и лишен определенного популизма", - пояснила Геращенко.

Кроме того, по словам нардепа, государство усилит правовую защиту заложников, помощь в подготовке исков для привлечения причастных к пыткам и незаконному удерживанию.

"При этом дезертиры, другие лица, которые сотрудничали с оккупационным режимом (если это установлено специальными службами, военной прокуратурой), будут лишены права на получение социальной разовой выплаты и другие социальные гарантии", - уточнила Геращенко.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает определить статус и социальные гарантии заложников и осужденных на оккупированных территориях Украины и в России.

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Темы: законодательство политзаключенные заложники Росcия ОРДЛО
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