Директор кемеровського ТЦ: Контролери сказали, що всіх евакуювали

Заводський райсуд Кемерова в середу арештував орендаря торгово-розважального центру "Зимова вишня" Надію Судденок на два місяці.

Її звинувачують у наданні небезпечних послуг, передає кореспондент ТАСС із залу суду.



"Обрати запобіжний захід ... у вигляді арешту до 25 травня 2018 року", – сказав суддя Дмитро Шандра.



Про арешт клопотав представник слідства.



Адвокати Судденок висловили незгоду з пред'явленим звинуваченням і просили суд обрати запобіжний захід, не пов'язаний зі взяттям під варту. За їхніми словами, орендар не намагалася сховатися і співпрацює зі слідством.



Один із захисників звернув увагу суду, що орендарі приміщень теж є потерпілими, але претензій іншим орендарям і власникам будівлі не пред'являють.



Журналістам Надія Судденок заявила, що контролери кінотеатрів після пожежі відзвітували їй, що вивели людей із зал, повідомляє "РИА Новости".

За словами гендиректора "Зимової вишні", в день трагедії на три кінозали ТЦ працювали два контролери – Олеся Богатенко й Наталя Наймушина, а також два касири.



Судденок сказала, що після пожежі приїхала до ТЦ і запитала всіх співробітників, чи вивели вони відвідувачів центру і як почуваються самі.



"Я задавала кожному питання, і кожна відрапортувала мені, що всі врятовані крім одного, – адміністратора фітнесу, яка написала мені "Надія Василівна, вийти через коридор не можемо, але ми всі 13 осіб живі-здорові, стоїмо на даху, нас будуть рятувати", – розповіла вона.

Гендиректор ТЦ стверджує, що обидва контролери повідомили їй при свідках, що вивели всіх відвідувачів кінозалів: "Мені і Наймушина особисто в присутності співробітників, і Горбатенко особисто в присутності співробітників сказали, що нікого в залах немає, ми всіх евакуювали".

Крім того, Судденок запевнила, що ТЦ не доводилося боротися з безбілетниками, їх просто не пропускали в зали, і в контролерів немає обов'язку зачиняти двері під час обслуговування відвідувачів ТЦ.

Суд арештував на два місяці й охоронця ТЦ "Зимова вишня" Сергія Антюшина, хоча захист наполягав на домашній арешт обвинуваченого, повідомляє "Meduza".



Слідчий заявив, що після початку пожежі Антюшин побачив на моніторі оповіщення про пожежу, але закрив його.



У відповідь захист надав розшифровку даних сервера, яка свідчить: навіть після закриття оповіщення на моніторі повідомлення про займання продовжували надходити.



Раніше на допиті Антюшин заявив, що не увімкнув вручну систему оповіщення в ТЦ.

"Кнопка називається "Пуск оповіщення", але я на цю кнопку не натиснув, оскільки розгубився в екстреній для всіх і для себе ситуації, пов'язаній із пожежею. Раніше цю кнопку тестували й вона працювала", – зачитали його свідчення в суді.



В інструкції сказано, що під час пожежі охоронець має використовувати, в тому числі, кнопку звукового оповіщення.



Антюшин заявив, що раніше система автоматичного оповіщення неодноразово спрацьовувала хибно, тому була відключена.



Один зі свідків заявив, що, коли він підбіг до посту Антюшина, той "нічого не робив" і натискав на кнопки, а потім сказав: "Та не працює у мене нічого!".



Адвокати спростували, що Антюшін не викликав пожежників, заявивши, що виклик на номер 112 можна перевірити.

Як відомо, в російському торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина. Люди не могли вийти з кінозали.