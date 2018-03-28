Директор кемеровского ТЦ: Контролеры сказали, что всех эвакуировали

Заводский райсуд Кемерово в среду арестовал арендатора торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" Надежду Судденок на два месяца.

Ее обвиняют в оказании небезопасных услуг, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать меру пресечения… в виде ареста до 25 мая 2018 года", – сказал судья Дмитрий Шандров.

Об аресте ходатайствовал представитель следствия.

Адвокаты Судденок высказали несогласие с предъявленным обвинением и просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. По их словам, арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием.

Один из защитников обратил внимание суда, что арендаторы помещений тоже являются потерпевшими, но претензий другим арендаторам и собственникам здания не предъявляют.

Журналистам Надежда Судденок заявила, что контролеры кинотеатров после пожара отчитались ей, что вывели людей из залов, сообщает "РИА Новости".

По словам гендиректора "Зимней вишни", в день трагедии на три кинозала ТЦ работали два контролера – Олеся Богатенко и Наталья Наймушина, а также два кассира.

Судденок сказала, что после пожара приехала к ТЦ и спросила всех сотрудников, вывели ли они посетителей центра и как чувствуют себя сами.

"Я задавала каждому вопрос, и каждая отрапортовала мне, что все спасены кроме одного – администратора фитнеса, которая написала мне "Надежда Васильевна, выйти через коридор не можем, но мы все 13 человек живы-здоровы, стоим на крыше, нас будут спасать", – рассказала она. .

Гендиректор ТЦ утверждает, что оба контролера сообщили ей при свидетелях, что вывели всех посетителей кинозалов: "Мне и Наймушина лично в присутствии сотрудников, и Горбатенко лично в присутствии сотрудников сказали, что никого в залах нет, мы всех эвакуировали".

Кроме того, Судденок заверила, что ТЦ не приходилось бороться с безбилетниками, их просто не пропускали в зал, и у контролеров нет обязанности закрывать двери во время обслуживания посетителей ТЦ.

Суд также арестовал на два месяца и охранника ТЦ "Зимняя вишня" Сергея Антюшина, хотя защита настаивала на домашнем аресте обвиняемого, сообщает "Meduza".

Следователь заявил, что после начала пожара Антюшин увидел на мониторе оповещение о возгорании, но закрыл его.

В ответ защита представила расшифровку данных сервера, которая свидетельствует: после закрытия оповещения на мониторе сообщения о возгорании продолжали поступать.

Ранее на допросе Антюшин заявил, что не включил вручную систему оповещения в ТЦ.

"Кнопка называется "Пуск оповещения", но я на данную кнопку не нажал, поскольку растерялся в экстренной для всех и для себя ситуации связанной с пожаром. Ранее данную кнопку испытывали и она работала", – зачитали его показания в суде.

В инструкции сказано, что при пожаре охранник должен использовать, в том числе, кнопку звукового оповещения.

Антюшин заявил, что ранее система автоматического оповещения неоднократно давала ложные срабатывания, поэтому была отключена.

Один из свидетелей заявил, что, когда он подбежал к посту Антюшина, тот "ничего не делал" и нажимал на кнопки, а затем сказал: "Да не работает у меня ничего!".

Адвокаты опровергли, что Антюшин не вызывал пожарных, заявив, что вызов на номер 112 можно проверить.

Как известно, в российском торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок. Люди не могли выйти из кинозала.