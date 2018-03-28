Корчак запевнила, що вже давно "зав'язала" з преміями

Екс-голова Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що ще в кінці 2016 року припинила виписувати премії.

Про це вона розповіла журналістам у середу.

"Члени агентства, починаючи з кінця 2016 року, не отримували в жодному випадку премії. Була лише форма оплати, яка передбачена чинним законодавством", - заявила Корчак, яка щойно склала повноваження голови НАЗК.

За її словами, членів НАЗК навіть перевірила Рахункова палата і не знайшла жодного порушення бюджетного законодавства.

"Навіть якби члени НАЗК хотіли, щоб їм нарахували премії, я б їм не нарахувала", - запевнила Корчак.

Вона заявила, що тему премій спеціально "роздмухали" в суспільстві, щоб у людей склалося агресивне ставлення до Нацагентства.

Як відомо, згідно зі звітом Рахункової палати, премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався залежно від посад працівників – від 25-200% посадового окладу у червні до 450% - у грудні 2016 року.

У липні 2016 року Корчак нарахували 165,5 тисяч гривень премії. У середньому премія голови НАЗК становила 49,3 тисячі гривень на місяць.

5 квітня 2017 року в Раді депутати змусили Корчак зізнатися, за що вона виписувала собі премії. "Премії нараховувалися в серпні, жовтні, листопаді. 200 тисяч гривень була премія, але ці премії отримували за роботу", - заявила Корчак і пояснила, що багато чого зробила на своїй посаді.

Євген Кізілов, УП