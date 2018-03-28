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Корчак заверила, что уже давно "завязала" с премиями

Среда, 28 марта 2018, 15:17

Экс-глава Нацагентства по предупреждению коррупции Наталья Корчак заявила, что еще в конце 2016 года прекратила выписывать премии.

Об этом она рассказала журналистам в среду.

"Члены агентства, начиная с конца 2016 года, ни в коем случае не получали премии. Была лишь форма оплаты, предусмотренная действующим законодательством", - заявила Корчак, которая только-что сложила полномочия председателя НАПК.

По ее словам, членов Нацагентства даже проверила Счетная палата и не нашла ни одного нарушения бюджетного законодательства.

"Даже если бы члены НАПК хотели, чтобы им насчитали премии, я бы им не насчитала", - заверила Корчак.

Она заявила, что тему премий специально "раздули" в обществе, чтобы у людей сложилось агрессивное отношение к Нацагентству.

Как известно, согласно отчету Счетной палаты, премии работникам аппарата НАПК начали выплачиваться с июня 2016 года, их размер колебался в зависимости от должностей работников - от 25-200% должностного оклада в июне до 450% - в декабре 2016 года.

В июле 2016 года Корчак насчитали 165,5 тысяч гривень премии. В среднем премия главы НАПК составляла 49,3 тысячи гривень в месяц.

5 апреля 2017 в Раде депутаты заставили Корчак признаться, за что она выписывала себе премии. "Премии начислялись в августе, октябре, ноябре. 200 тысяч гривень была премия, но эти премии получали за работу", - заявила Корчак и объяснила, что многое сделала на своей должности.

Евгений Кизилов, УП

Темы: НАПКкоррупциязарплаты
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