Пневмонія і втрата зору: арешт відбирає здоров'я у двох кримських татар

Страждаючим на різні хвороби кримським татарам Бекіру Дегерменджі й Казіму Аметову стало ще гірше в СІЗО окупантів.

Про це повідомив у Facebook адвокат Едем Семедляєв.

За словами юриста, 27 березня він разом з адвокатом Емілем Курбедіновим відвідав у слідчому ізоляторі політв'язнів Бекіра Дегермеджі, Казіма Аметова, Мемета Білялова та Нарімана Мемедемінова.

"Здоров'я Бекіра Дегерменджі викликає серйозні побоювання. На превеликий жаль, у нього розвивається пневмонія. Він потребує кваліфікованої медичної допомоги, надання якої в катівнях СІЗО не представляється можливим", - пише він.

Семедляєв зазначив, що неодноразово озвучував цю проблему керівництву ізолятора, проте його не слухають.

Адвокат повідомив, що схожа ситуація і з іншим ув'язненим - Казімом Аметовим.

"Нагадаю, він страждає від високого артеріального тиску, а також останнім часом у нього різко погіршився зір. На жаль, при обранні запобіжного заходу суди не беруть до уваги ці важливі аспекти", - журиться Семедляєв.

Як відомо, в середині березня підконтрольний РФ Верховний "суд" Криму відхилив апеляційну скаргу на запобіжний захід фігурантів "справи Веджіє Кашка". Зокрема, "суддя" проігнорувала документи про стан здоров'я Бекіра Дегерменджі й аргументи про допущені помилки в настановних даних про Казіма Аметова.

23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху за нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

Серед затриманих Бекір Дегерменджі, Куртсеїт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінують вимагання, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 163 Кримінального кодексу).

Після затримань кримських татар померла ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка.