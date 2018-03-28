Пневмония и потеря зрения: арест отбирает здоровье у 2 крымских татар

Страдающим разными болезнями крымским татарам Бекиру Дегерменджи и Казиму Аметова стало еще хуже в СИЗО оккупантов.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Эдем Семедляев.

По словам юриста, 27 марта он вместе с адвокатом Эмилем Курбединовым посетил в следственном изоляторе политзаключенных Бекира Дегермеджи, Казима Аметова, Мемета Билялова и Наримана Мемедеминова.

"Здоровье Бекира Дегерменджи вызывает серьезные опасения. К глубокому сожалению, у него развивается пневмония. Он нуждается в квалифицированной медицинской помощи, оказание которой в застенках СИЗО не представляется возможным", - пишет он.

Семедляев отметил, что неоднократно озвучивал данную проблему руководству изолятора, однако его не слушают.

Адвокат сообщил, что похожая ситуация и с другим заключенным - Казимом Аметовым.

"Напомню, он страдает от высокого артериального давления, а также в последнее время у него резко ухудшилось зрение. К сожалению, при избрании меры пресечения суды не берут во внимание данные важные аспекты", - сокрушается Семедляев.

Как известно, в середине марта подконтрольный РФ Верховный "суд" Крыма отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения для фигурантов "дела Веджие Кашка". В частности, "судья" проигнорировала документы о состоянии здоровья Бекира Дегерменджи и аргументы о допущенных ошибках в установочных данных по Казиму Аметову.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.

Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

После задержаний крымских татар скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.