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Вбивства на Майдані: суд дав добро на ще одне заочне розслідування

Середа, 28 березня 2018, 18:54

Печерський райсуд Києва надав Генпрокуратурі дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього заступника Міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка.

Про це повідомляє у середу в Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ.

Ратушняка підозрюють в організації у складі організованої злочинної групи перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників у 2014 році.

Тобто потягло за собою тяжкі наслідки, організацію умисних вбивств та замахів на умисні вбивства учасників масових акцій протесту в центральній частині міста Києва.

ГПУ також нагадує, що спеціальне досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі рішення суду вже здійснюється відносно інших колишніх високопосадовців (членів організованої злочинної групи) - президента В. Януковича, Голови Служби безпеки України О. Якименка та його першого заступника В. Тоцького.

Як відомо, в міжнародному розшуку за злочини проти Майдану перебувають 22 особи.

Всього слідство у справі вбивств учасників Революції Гідності розшукує 110 підозрюваних.

В листопаді 2017 року Інтерпол зняв з міжнародного розшуку колишнього міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та екс-заступника міністра МВС Віктора Ратушняка.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратураЄвромайдан
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