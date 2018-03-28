Убийства на Майдане: суд дал добро на еще одно заочное расследование

Печерский райсуд Киева дал Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка.



Об этом сообщает в среду в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.



Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ.



Ратушняка подозревают в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в 2014 году.



То есть повлекло за собой тяжкие последствия, организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева.



ГПУ также напоминает, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) - президента Януковича, председателя Службы безопасности Украины А. Якименко и его первого заместителя В. Тоцкого.

Как известно, в международном розыске за преступления против Майдана находятся 22 человека.



Всего следствие по делу убийств участников Революции Достоинства разыскивает 110 подозреваемых.

В ноябре 2017 года Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.