Убийства на Майдане: суд дал добро на еще одно заочное расследование
Печерский райсуд Киева дал Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование в отношении бывшего заместителя Министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка.
Об этом сообщает в среду в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ.
Ратушняка подозревают в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих в 2014 году.
То есть повлекло за собой тяжкие последствия, организацию умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева.
ГПУ также напоминает, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) - президента Януковича, председателя Службы безопасности Украины А. Якименко и его первого заместителя В. Тоцкого.
Как известно, в международном розыске за преступления против Майдана находятся 22 человека.
Всего следствие по делу убийств участников Революции Достоинства разыскивает 110 подозреваемых.
В ноябре 2017 года Интерпол снял с международного розыска бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко и экс-заместителя министра МВД Виктора Ратушняка.