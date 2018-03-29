На хокейному матчі у Дружківці вшанували загиблих у Кемерові

У Дружківці Донецької області перед початком матчу фінальної серії плей-офф української хокейної ліги між "Донбасом" і "Кременчуком" оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих під час пожежі в російському Кемерові.



Відео події було опубліковано каналом XSport, повідомляє "Новости Донбасса".





На трибунах глядачі вивісили плакати "Кемерово, сумуємо".

У Дружківці вшанували загиблих у Кемеровы XSPORT.ua (YouTube)

Це був п'ятий матч протистояння.



Переміг "Донбас" із рахунком 3:0 (4:1 в серії) і став чемпіоном України.



Для команди – це третій поспіль виграний чемпіонат.



Як відомо, 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в місті Кемерове сталася пожежа. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані.