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На хокейному матчі у Дружківці вшанували загиблих у Кемерові

Четвер, 29 березня 2018, 09:43

У Дружківці Донецької області перед початком матчу фінальної серії плей-офф української хокейної ліги між "Донбасом" і "Кременчуком" оголосили хвилину мовчання в пам'ять про загиблих під час пожежі в російському Кемерові.

Відео події було опубліковано каналом XSport, повідомляє "Новости Донбасса".



На трибунах глядачі вивісили плакати "Кемерово, сумуємо".

У Дружківці вшанували загиблих у Кемеровы
У Дружківці вшанували загиблих у Кемеровы
XSPORT.ua (YouTube)

Це був п'ятий матч протистояння.

Переміг "Донбас" із рахунком 3:0 (4:1 в серії) і став чемпіоном України.

Для команди – це третій поспіль виграний чемпіонат.

Як відомо, 25 березня у торговому центрі "Зимова вишня" в місті Кемерове сталася пожежа. За даними МНС РФ, під час пожежі загинули 64 людини, в тому числі 41 дитина, є також госпіталізовані.

Теми: пожежаРосіяспорт
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