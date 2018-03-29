На хоккейном матче в Дружковке почтили погибших в Кемерово

В Дружковке Донецкой области перед началом матча финальной серии плей-офф украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Кременчугом" объявили минуту молчания в память о погибших при пожаре в российском Кемерово.

Видео события было опубликовано каналом XSport, сообщает "Новости Донбасса".

На трибунах зрители вывесили плакаты "Кемерово, скорбим".

В Дружковке почтили память погибших в Кемерово XSPORT.ua (YouTube)

Это был пятый матч противостояния.

Победил "Донбасс" со счетом 3:0 (4:1 в серии) и стал чемпионом Украины.

Для команды – это третий подряд выигранный чемпионат.

Как известно, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. По данным МЧС РФ, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, есть также госпитализированные.