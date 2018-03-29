Бойовики "ДНР" заробили до $1 млн. на мобільному зв’язку – доповідь

За час відключення українського мобільного зв’язку бойовики "Донецької народної республіки" заробили 42-60 мільйонів російських рублів, або від 750 тисяч до 1 мільйона доларів.

Про це йдеться в аналітичній доповіді громадської організації "Донецький інститут інформації".

Відзначається, що такий дохід бойовики отримали упродовж січня-лютого 2018 року від продажу 500 тисяч "стартових пакетів" власного мобільного оператору.

А надходження від подальшої абонентської плати та плати за послуги будуть значно вищими.

Як відомо, з 11 січня мешканці непідконтрольних районів Донбасу залишаються без українського мобільного зв’язку.

Зв’язок зник з технічних причин. Відновити його не змогли через неможливість домовитись про ремонтні роботи на непідконтрольній території.

Оператор бойовиків працює на базі захоплених станцій українського оператора "Київстар".