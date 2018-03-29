Боевики "ДНР" заработали до $ 1 млн. на мобильной связи – доклад

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Четверг, 29 марта 2018, 11:25

За время отключения украинской мобильной связи боевики "Донецкой народной республики" заработали 42-60 миллионов российских рублей, или от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.

Об этом говорится в аналитическом докладе общественной организации "Донецкий институт информации".

Отмечается, что такой доход боевики получили в течение января-февраля 2018 года от продажи 500 тысяч "стартовых пакетов" собственного мобильного оператора.

А поступления от дальнейшей абонентской платы и платы за услуги будут значительно выше.

Как известно, с 11 января жители неподконтрольных районов Донбасса остаются без украинской мобильной связи.

Связь пропала по техническим причинам. Восстановить ее не смогли из-за невозможности договориться о ремонтных работах на неподконтрольной территории.

Оператор боевиков работает на базе захваченных станций украинского оператора "Киевстар".

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Темы: "ДНР" ОРДЛО мобильная связь
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