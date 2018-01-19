Vodafone пояснив, чому відновлення зв'язку в ОРДЛО затягується

Компанія Vodafone працює над відновленням зв'язку на території ОРДЛО, але має певні труднощі з виконанням робіт і допуском на територію, де виникло пошкодження.

Про це "Українській правді" повідомила керівник відділу зі зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

"Ремонтні роботи тривають. Наші спеціалісти прогнозували, що ремонтні роботи можуть бути закінчені за 10-12 годин. Але справа в тім, що технічних працівників на такий тривалий час не пускають на ділянку, де ведуться ремонтні роботи. Нам дають дозвіл на декілька годин на добу. Тому цей процес ремонту розтягується у часі, і ми не можемо виконати роботи за один день", - сказала Рубан.

Вона пояснила, що для ремонту виконують земельні і зварювальні роботи у так званій сірій зоні, на лінії розмежування.

"Це досить складні роботи, тим більше у таких умовах – коли обмежений час, сніг і мороз.

До того ж для виконання робіт потрібне узгодження і з одного боку, і з іншого боку – про припинення бойових дій, обстрілів, щоб не ризикувати життям людей. Нам у цьому допомагає ОБСЄ, СЦКК, які моніторять ситуацію і сприяють цим роботам, допомагають узгодити можливість безпечного доступу до ділянки робіт", - пояснила представник компанії.

Водночас, вона висловила сподівання, що роботи вдасться закінчити до кінця доби 19 січня.

"Сподіваємося, що сьогодні, можливо, ймовірно, зможуть відремонтувати", - сказала Рубан.

Вона також підкреслила, що після відновлення зв’язку Vodafone не буде встановлювати спеціальні тарифи для жителів цієї територій, але і не зможе надати їм широкий асортимент пакетів.

За словами Рубан, коли запускали Vodafone, то всіх попереджали, що Vodafon-івські тарифи не будуть продаватися і не передбачені для використання на окупованій території.

"Але люди якимось чином, коли бували на контрольованій території купували ці тарифи, перевозили їх, чи контрабандою продавали в ОРДЛО і там їх використовували. Тому ми дійсно переводимо цих абонентів на тариф "Смартфон стандартний"", - сказала вона.

Рубан пояснила, що у цьому тарифі буде декілька опцій, тому у людей буде можливість вибрати оптимальну для себе форму плати.

"Це пов’язане з тим, що підтримувати 2 чи 3 десятки тарифів на цій території дуже важко. Нам там складно працювати, бо ми і не працюємо, а віддалено надаємо там послугу зв’язку. Тому ми і обрали один тариф, який є популярним у жителів цієї території і який буде оптимальним для цієї території", - сказала Рубан.

Вона уточнила, що тариф "Смартфон стандартний" діє по всій території України, і його умови не будуть відрізнятися на вільній і окупованій території.

"Умови, що є в тарифі, будуть дійсні для контрольованої території і неконтрольованої. Не буде ніякої дискримінації", - підсумувала представник Vodafone.

Як відомо, мобільний оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати у тимчасово окупованому Луганську і 12 січня в окупованих районах Донецька.

Пізніше в компанії "Vodafone-Україна" заявили, що не зможуть відновити зв'язок на окупованих територіях Луганської області, відключені в результаті обриву кабелю, якщо кабель обірваний на непідконтрольній Києву території.

За даними оператора, зараз більше третини обладнання "Vodafone-Україна" на непідконтрольній Україні території – у неробочому стані.

Ватажок окупованих районів Донецької області Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на території так званої "ДНР" щодо компанії "Vodafone-Україна".

17 січня директор з корпоративного управління і контролю "Vodafone-Україна" Олег Проживальський на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини повідомив Vodafone планує відновити зв'язок в ОРДЛО 18 січня.