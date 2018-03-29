Прикордонники: Бойовики знову застосували заборонену лазерну зброю

Прикордонники у зоні проведення операції Об’єднаних сил знову зафіксували ознаки використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спецпризначення.

Про це повідомляє сайт Держприкордонслужби.

Подія сталася декілька днів тому на контрольному посту "Мар’їнка", постраждав один прикордонник. Його госпіталізували.

"Один з прикордонників під час несення служби був засліплений променем. Його використали з боку тимчасово окупованої території. Військовослужбовець отримав опік сітківки ока", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі додали, що характер ураження і діагноз дозволяють зробити висновок, що противник застосував так звані осліплюючі лазери – випромінювачі світла великої потужності.

Держприкордонслужба зазначила, що вже фіксувала подібні випадки.

"У липні 2016 року в ході несення служби на цьому ж напрямку аналогічні ураження органів зору отримали три військовослужбовця Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами використовуючи оптичні прилади", - йдеться в повідомленні.

Про можливе використання противником лазерної зброї проінформували ЗСУ та міжнародні і правозахисні організації.

Як відомо, 1 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія створила новітню зброю, зокрема крилату ракету з надпотужною ядерною установкою, невразливу для ПРО і ППО, підводний безпілотник, новітню лазерну зброю.

Демонструючи відео з новою зброєю Путін заявив, що не блефує, тому не слід розгойдувати човен "планета Земля", вводячи проти РФ санкції та інші обмеження.