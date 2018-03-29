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Пограничники: Боевики снова применили запрещенное лазерное оружие

Четверг, 29 марта 2018, 13:05

Пограничники в зоне операции Объединенных сил снова зафиксировали признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия спецназначения.

Об этом сообщает сайт Госпогранслужбы.

Это произошло несколько дней назад на контрольном посту "Марьинка", пострадал один пограничник. Его госпитализировали.

"Один из пограничников во время несения службы был ослеплен лучом. Его использовали со стороны временно оккупированной территории. Военнослужащий получил ожог сетчатки глаза", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что характер поражения и диагноз позволяют сделать вывод, что противник применил так называемые ослепляющие лазеры – излучатели света большой мощности.

Госпогранслужба отметила, что уже фиксировала подобные случаи.

"В июле 2016 года в ходе несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы", - говорится в сообщении.

О возможном использовании противником лазерного оружия проинформировали ВСУ и международные и правозащитные организации.  

Как известно, 1 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия создала новейшее оружие, в частности крылатую ракету со сверхмощной ядерной установкой, неуязвимую для ПРО и ПВО, подводный беспилотник, новое лазерное оружие.  

Демонстрируя видео с новым оружием, Путин заявил, что не блефует, поэтому не следует раскачивать лодку "по имени планета Земля", вводя против РФ санкции и другие ограничения.

Темы: ДонбассРосcияоружие
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