Раді пропонують узаконити статус червоно-чорного прапора

10 народних депутатів пропонують Верховній Раді прийняти закон про червоно-чорний прапор Національної гідності і ввести покарання за публічну наругу над ним.



Про це йдеться в законопроекті №8207, зареєстрованому в парламенті 28 березня.

Законопроектом пропонується встановити червоно-чорний прапор національно-визвольної боротьби українського народу прапором Національної гідності.

"В сучасній українській історіографії червоно-чорний прапор є символом незламності українського духу, вірності військовим традиціям та присязі на вірність народові України. Червоний колір означає кров, пролиту в боротьбі за волю України, а чорний колір, землю, на яку була пролита ця кров", – йдеться в пояснювальній записці.

Пропонується затвердити перелік дат, у які червоно-чорний прапор має встановлюватися на будівлях державних органів і органів місцевого самоврядування:

Це День соборності України 22 січня, День Героїв Небесної сотні 20 лютого, День українського добровольця 14 березня, День пам'яті жертв політичних репресій 21 травня, День Героїв 23 травня, День Конституції України 28 червня, День незалежності України 24 серпня, День створення Української повстанської армії 14 жовтня та День Збройних сил України 6 грудня.

Крім того, в документі сказано, що місцеві ради можуть затверджувати перелік додаткових днів, у які встановлюється або піднімається прапор Національної гідності.

Відповідальність за зневажливе ставлення до прапора Національної гідності або наругу над ним пропонують прирівняти до відповідальності за подібні дії з державним прапором України.

Тобто за публічну наругу над прапором пропонується карати штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або арештом на строк до 6 місяців або позбавленням волі до 3 років.

Недотримання порядку використання прапора Національної гідності передбачатиме штраф від 300 (5100 гривень) до 500 неоподатковуваних мінімумів (8500 гривень).

Повторно ж вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення неправомірні дії, згідно законопроекту, потягнуть на штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів.

Ініціаторами законопроекту виступили позафракційні депутати Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Михайло Головко, Андрій Білецький, Андрій Денисенко, Олег Осуховський, Олег Петренко, Олександр Марченко, представник групи "Воля народу" Євген Рибчинський та член фракції "Радикальна партія" Оксана Корчинська.

Як відомо, 23 березня Львівська міська рада затвердила 9 пам’ятних дат, у які поруч із державним прапором України в місті буде вивішуватися червоно-чорний прапор.

27 березня депутати Хмельницької обласної ради також проголосували за проект рішення про використання червоно-чорного прапора на території області.

Як відомо, червоно-чорний прапор використовувала Українська повстанська армія.