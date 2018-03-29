Раде предлагают узаконить статус красно-черного флага

10 народных депутатов предлагают Верховной Раде принять закон о красно-черном флаге Национального достоинства и ввести наказание за публичное надругательство над ним.



Об этом говорится в законопроекте №8207, зарегистрированном в парламенте 28 марта.



Законопроектом предлагается утвердить красно-черный флаг национально-освободительной борьбы украинского народа флагом Национального достоинства.



"В современной украинской историографии красно-черный флаг является символом несокрушимости украинского духа, верности военным традициям и присяге на верность народу Украины. Красный цвет означает кровь, пролитую в борьбе за свободу Украины, а черный цвет, землю, на которую была пролита эта кровь", - говорится в пояснительной записке.



Предлагается утвердить перечень дат, в которые красно-черный флаг должен устанавливаться на зданиях государственных органов и органов местного самоуправления:



День соборности Украины 22 января, День Героев Небесной сотни 20 февраля, День украинского добровольца 14 марта, День памяти жертв политических репрессий 21 мая, День Героев 23 мая, День Конституции Украины 28 июня, День независимости Украины 24 августа, День создания Украинской повстанческой армии 14 октября и День Вооруженных сил Украины 6 декабря.



Кроме того, в документе сказано, что местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается флаг Национального достоинства.



Ответственность за пренебрежительное отношение к флагу Национальной достоинства или надругательство над ним предлагают приравнять к ответственности за подобные действия с государственным флагом Украины.



То есть за публичное надругательство над флагом предлагается наказывать штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) или арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы до 3 лет.



Несоблюдение порядка использования флага Национального достоинства будет предусматривать штраф от 300 (5100 гривен) до 500 необлагаемых минимумов (8500 гривен).



Повторно же совершенные в течение года после наложения административного взыскания неправомерные действия, согласно законопроекту, потянут на штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов.



Инициаторами законопроекта выступили внефракционные депутаты Андрей Ильенко, Юрий Левченко, Михаил Головко, Андрей Билецкий, Андрей Денисенко, Олег Осуховский, Олег Петренко, Александр Марченко, представитель группы "Воля народа" Евгений Рыбчинский и член фракции "Радикальная партия" Оксана Корчинская.



Как известно, 23 марта Львовский городской совет утвердил 9 памятных дат, в которые наряду с государственным флагом Украины в городе будет вывешиваться красно-черный флаг.



27 марта депутаты Хмельницкого областного совета также проголосовали за проект решения об использовании красно-черного флага на территории области.

Как известно, красно-черный флаг использовала Украинская повстанческая армия.