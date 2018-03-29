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Пожежники починають масштабну перевірку в кінотеатрах і ТЦ

Четвер, 29 березня 2018, 18:36

Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочинає масштабні перевірки закладів масового скупчення людей на предмет виконання вимог безпеки, передусім пожежної.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

Заходи починаються 30 березня по всій Україні.

"Рішення, яке ми ухвалили, дає можливість провести перевірки всіх місць масового скупчення людей – кінотеатрів, ТЦ, шкіл, садочків. В повній координації з місцевою владо це треба зробити якомога швидше. Це треба робити далі системно", - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман за підсумками наради з головою ДСНС Миколою Чечоткіним.

Він пообіцяв, що перевірки не будуть інструментом тиску.

"Якщо хтось у гонитві за додатковою гривнею хоче захаращити свій заклад додатковими конструкціями, які обмежують план евакуації, з тими треба жорстко поступати", - зазначив Гройсман.

Голова ДСНС зі свого боку підтвердив, що перевірки розпочнуться вже у п'ятницю і проходитимуть по всіх громадських закладах у режимі додаткового тренування персоналу.

"Там, де будуть серйозні порушення, наша позиція буде безкомпромісною", - зазначив Чечоткін.

Як повідомлялося, 25 березня в торговому центрі "Зимова вишня" в російському Кемерові сталася пожежа. За офіційними даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловив співчуття з приводу трагедії й доручив провести масштабну перевірку безпеки людних місць в Україні.

Українська правда
Теми: пожежаДСНСКабінет міністрів
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