Пожарные начинают масштабную проверку в кинотеатрах и ТЦ

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Мероприятия начинаются 30 марта по всей Украине.

"Решение, которое мы приняли, дает возможность провести проверки всех мест массового скопления людей - кинотеатров, ТЦ, школ, садиков. В полной координации с местными властями это надо сделать как можно быстрее. Это надо делать дальше системно", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман по итогам совещания с председателем ГСЧС Николаем Чечеткиным.

Он пообещал, что проверки не будут инструментом давления.

"Если кто-то в погоне за дополнительной гривной хочет захламить свое заведение дополнительными конструкциями, которые ограничивают план эвакуации, с теми надо жестко поступать", - отметил Гройсман.

Председатель ГСЧС со своей стороны подтвердил, что проверки начнутся уже в пятницу и будут проходить по всем общественным заведениям в режиме дополнительной тренировки персонала.

"Там, где будут серьезные нарушения, наша позиция будет бескомпромиссной", - отметил Чечеткин.

Как сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасности людных мест в Украине.