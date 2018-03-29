Тимошенко заявляє, що не знала, хто замовив і заплатив за лобістів у США

Голова фракції "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що не замовляла та не оплачувала послуг компанії, яка, згідно з надісланими до Міністерства юстиції США документами, буде займатися лобістською діяльністю на її користь в Сполучених Штатах.

Про це вона повідомила у коментарі журналістам програми "Схеми", передає "Радіо Свобода".

Крім того, Тимошенко стверджує, що їй нічого невідомо про фірму Two Paths LLC (Делавер, США), яка підписала контракт на надання цих послуг в її інтересах і зобов’язалась за них сплачувати 65 тисяч доларів щомісяця.

"Категорично – ні (не надавала кошти, – ред.). Я взагалі ці компанії не знаю, не розумію, хто замовляв, як замовляв. Це для мене таке ж питання, як і для вас", – відповіла Тимошенко.

Вона стверджує, що не знайома з керівником лобістської компанії Avenue Strategies, колишнім помічником президента США Дональда Трампа Беррі Беннеттом, який раніше розповів в інтерв’ю виданню The Hill, що працюватиме "лише персонально на Юлію Тимошенко, щоб організувати кілька її візитів" до США.

"Я не знайома з Беррі Беннеттом в принципі. Але якщо він до мене добре ставиться, якщо він готовий якось зі мною співпрацювати чи допомагати, я абсолютно "за", – заявила політик.

Також Юлія Тимошенко підтвердила, що зустрічається з американськими чиновниками. "У нас дуже багато зв’язків. Це зв’язки дружні. Це зв’язки людей, які власне дуже добре дивляться на Україну, ми любимо Україну і працюємо для України", – заявила лідерка "Батьківщини".

Водночас вона зазначила, що грошей за ці зустрічі не платить: "Категорично – ні".

Журналісти з посиланням на юристів пояснюють, що оплата сторонніми особами послуг для посадовців законодавством трактується як подарунок.

При цьому закон України "Про запобігання корупції" забороняє народним депутатам одержувати подарунки від юридичних або фізичних осіб, вартість яких перевищує один прожитковий мінімум (3 723 гривень станом на березень 2018 року).

Якщо Тимошенко вже дізналася про факт оплати її лобістських послуг сторонніми особами, то щоб не порушити закон, вона має відмовитися від цього подарунку, пояснює юристка ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан.

"Тепер вона повинна або відмовитися офіційним листом від такого коштовного подарунку, або просити деталі, щоб задекларувати. Якщо вона не відмовляється від нього, то це адміністративне правопорушення. І тоді, коли вона свідомо такий подарунок приймає, треба з’ясовувати – чи немає ознак неправомірної вигоди, адже колись її можуть попросити віддячити за це", – розповіла Щербан.

Як відомо, агенція Bloomberg повідомляла, що Юлія Тимошенко найняла колишнього помічника Дональда Трампа лобіста Барі Беннетта.

Замовником послуг для Тимошенко стала не вона сама, а компанія Two Paths LLC, зареєстрована у США.

Згідно з поданим контрактом до Департаменту юстиції США, Тимошенко щомісяця платитиме 65 тисяч доларів за послуги лобіста Барі Беннетта. Відповідно, за рік вона заплатить 720 тисяч доларів.

Раніше Тимошенко двічі відмовилася відповідати на запитання журналіста "Схеми" про походження десятків тисяч доларів на оплату послуг американських лобістів.