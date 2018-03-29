Тимошенко заявляет, что не знала, кто заказал и заплатил за лоббистов в США

Председатель фракции "Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что не заказывала и не оплачивала услуг компании, которая, согласно присланным в Министерство юстиции США документам, будет заниматься лоббистской деятельностью в ее пользу в Соединенных Штатах.

Об этом она сообщила в комментарии журналистам программы "Схемы", передает "Радио Свобода".

Кроме того, Тимошенко утверждает, что ей ничего неизвестно о фирме Two Paths LLC (Делавэр, США), которая подписала контракт на предоставление этих услуг в ее интересах и обязалась за них платить 65 000 долларов ежемесячно.

"Категорически - нет (не предоставляла средства, - ред.). Я вообще эти компании не знаю, не понимаю, кто заказывал, как заказывал. Это для меня такой же вопрос, как и для вас", - ответила Тимошенко.

Она утверждает, что не знакома с руководителем лоббистской компании Avenue Strategies, бывшим помощником президента США Дональда Трампа Берри Беннеттом, который ранее рассказал в интервью изданию The Hill, что будет работать "только персонально на Юлию Тимошенко, чтобы организовать несколько ее визитов" в США .

"Я не знакома с Берри Беннеттом в принципе. Но если он ко мне хорошо относится, если он готов как-то со мной сотрудничать или помогать, я абсолютно "за", - заявила политик.

Также Юлия Тимошенко подтвердила, что встречается с американскими чиновниками.

"У нас очень много связей. Это связи дружеские. Это связи людей, которые собственно очень хорошо смотрят на Украину, мы любим Украину и работаем для Украины", - заявила лидер "Батькивщины".

В то же время она отметила, что денег за эти встречи не платит: "Категорически - нет".

Журналисты со ссылкой на юристов объясняют, что оплата посторонними лицами услуг для должностных лиц законодательством трактуется как подарок.

При этом закон Украины "О предотвращении коррупции" запрещает народным депутатам получать подарки от юридических или физических лиц, стоимость которых превышает один прожиточный минимум (3723 гривен по состоянию на март 2018 года).

Если Тимошенко уже узнала о факте оплаты ее лоббистских услуг сторонними лицами, то чтобы не нарушить закон, она должна отказаться от этого подарка, объясняет юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербан.

"Теперь она должна или отказаться официальным письмом от такого ценного подарка, или просить детали, чтобы задекларировать. Если она не отказывается от него, то это административное правонарушение. И тогда, когда она сознательно такой подарок принимает, надо выяснять - нет ли признаков неправомерной выгоды, ведь когда-то ее могут попросить отблагодарить за это", - рассказала Щербан.

Как известно, агентство Bloomberg сообщало, что Юлия Тимошенко наняла бывшего помощника Дональда Трампа лоббиста Бари Беннетта.

Заказчиком услуг для Тимошенко стала не она сама, а компания Two Paths LLC, зарегистрированная в США.

Согласно представленному контракту в Департамент юстиции США, Тимошенко будет ежемесячно платить 65 тысяч долларов за услуги лоббиста Бари Беннетта. Соответственно, за год она заплатит 720 тысяч долларов.

Ранее Тимошенко дважды отказалась отвечать на вопрос журналиста "Схемы" о происхождении десятков тысяч долларов на оплату услуг американских лоббистов.

