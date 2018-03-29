Суд арештував Крисіна на 2 місяці

Дарницький районний суд м. Києва арештував обвинувачуваного у переслідуванні активістів Майдану "тітушками" Юрія Крисіна на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє нардеп Мустафа Найєм у Facebook.

"Дарницький районний суд м.Києва обрав організатору і учаснику вбивства журналіста В'ячеслава Веремія запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави терміном на 60 днів до 29 травня 2018 року. Обвинуваченого затримано в залі суду", - написав він.

Водночас Найєм наголошує, що цей вирок не стосується справи про вбивство журналіста Веремія.

"Сьогодні Крисіна відправили під варту по іншій справі - про пособництво у викраденні і тортурах учасників Євромайдану. Це навіть не велике досягнення правосуддя - Юрій Крисін і його адвокати самі підштовхнули суд до такого рішення - неодноразовою неявкою адвокатів і підозрюваного в суд, бравадою і неприхованим бажанням затягнути розгляд справи", - зазначив нардеп.

Однак таке рішення, на думку Найєма, вже є великим кроком уперед.

"Обвинувачений визнаний таким, що не може перебувати на свободі, оскільки має схильність перешкоджати правосуддю, не бути на засідання суду і впливати на свідків злочину. Це дає привід сподіватися, що і у справі про вбивство В'ячеслава Веремія буде прийнято адекватне рішення", - підсумував політик.

Як відомо, 22 грудня 2017 року Шевченківський райсуд Києва засудив Юрія Крисіна до 4 років позбавлення волі умовно за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія. Крисіна вважають організатором молодиків, які за гроші переслідували й били "майданівців" на початку 2014 року.

Прокуратура та потерпілі оскаржили це рішення.

26 лютого активісти та добровольці прийшли у дитяче відділення Інституту серця у Києві, де, як з'ясувалось, перебував Крисін. Там співучасника убивства Веремія облили зеленкою.

Активісти вважають, що Крисін ліг у лікарню, щоб уникнути участі в апеляційному розгляді.

5 березня активісти влаштували Крисіну під Дарницьким судом "коридор ганьби".