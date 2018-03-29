Суд арестовал Крысина на 2 месяца

Дарницкий районный суд г. Киева арестовал обвиняемого в преследовании активистов Майдана "титушками" Юрия Крысина на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает нардеп Мустафа Найем в Facebook.

"Дарницкий районный суд г. Киева избрал организатору и участнику убийства журналиста Вячеслава Веремия меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней до 29 мая 2018 года. Обвиняемый задержан в зале суда", - написал он.

В то же время Найем отмечает, что этот приговор не касается дела об убийстве журналиста Веремия.

"Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу - о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана. Это даже не большое достижение правосудия - Юрий Крысин и его адвокаты сами подтолкнули суд к такому решению - неоднократном неявкой адвокатов и подозреваемого в суд, бравадой и нескрываемым желанием затянуть рассмотрение дела", - отметил нардеп.

Однако такое решение, по мнению Найема, уже является большим шагом вперед.

"Обвиняемый признан таким, который не может находиться на свободе, поскольку имеет склонность препятствовать правосудию, не быть на заседании суда и влиять на свидетелей преступления. Это дает повод надеяться, что и в деле об убийстве Вячеслава Веремия будет принято адекватное решение", - подытожил политик.

Как известно, 22 декабря 2017 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Юрия Крысина к 4 годам лишения свободы условно за причастность к убийству журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия.

Крысина считают организатором молодчиков, которые за деньги преследовали и избивали "майдановцев" в начале 2014 года.

Решение Шевченковского суда обжаловали прокурор и потерпевшие.

26 февраля активисты и добровольцы пришли в детское отделение Института сердца в Киеве, где, как выяснилось, находился Крысин. Там соучастника убийства Веремия облили зеленкой.

Активисты считают, что Крысин лег в больницу, чтобы избежать участия в апелляционном рассмотрении.

5 марта активисты устроили Крысину под Дарницким судом "коридор позора".