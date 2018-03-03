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Штурм під ВР: 11 мітингувальників у лікарні, одного оперують

Субота, 3 березня 2018, 12:20

Після штурму наметового містечка в суботу зранку 11 участників руху "Визволення" доправили до лікарень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці руху в Facebook.

"У всіх виявлено травми голови, численні переломи рук та ніг. А у одного, окрім переломів та забоїв, діагностовано внутрішній крововилив", - заявили у "Визволенні".

У міській клінічній лікарні Києва №17 (провул. Лабораторний, 20) зараз перебувають 10 членів руху, в тому числі шестеро учасників бойових дій: Юрій Дикий (позивний "Дикий"), Микита Кашницький (позивний "Мачете"), Олександр Сєров (позивний "Мак"), Юрій Маркевич (позивний "Мазур"), Віталій Заверуха (позивний "Медляк"), Євген Русин (позивний "Мародер"), Іван Українець, Володимир Николаєць, Павло Реутов та Олег Покляцький.

Повідомляється також, що ще одного мітингувальника, Ореста Слободяна (позивний "Орест"), медики забрали на операцію в Олександрівську клінічну лікарню.

Водночас нардеп Єгор Соболєв повідомив, що в Печерському райвідділі поліції перебуває 71 затриманий у наметовому містечку на Грушевського учасник руху "Визволення".

Як відомо, вранці 3 березня біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички між поліцією і протестувальниками.

У поліції заявили, що на території табору проводяться слідчі дії за рішенням суду в рамках 2 кримінальних проваджень - одне з них відкрито за фактом спроби захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв (Жовтневого палацу), інше – по подіях 27 лютого біля ВР.

Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради

"До відділків поліції доставлено понад 100 сіб, які чинили спротив співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу", - зазначили у поліції. 

За даними правоохоронців, під час проведення слідчих дій біля ВР у наметовому містечку було вилучено 9 гранат РГД-5, запали, "коктейлі Молотова" та 5 димових мін.

Українська правда

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Теми: поліціяакціїВерховна Рада
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