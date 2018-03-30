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Медведчук розповів про свої зв'язки з Порошенком і Путіним

П'ятниця, 30 березня 2018, 13:03

Кум російського президента Віктор Медведчук заявляє, що підтримує зв'язок з Петром Порошенком і Володимиром Путіним не за допомогою телефону.

Про це він розповів в інтерв'ю "BBC Україна".

"Я телефоном з паном Порошенком і паном Путіним не розмовляю", - сказав лідер "Українського вибору".

Він зазначив також, що і номерів телефонів обох президентів в списку його контактів немає. Проте на питання журналіста, чи може він зателефонувати Путіну, Медведчук відповів: "Давайте я не відповідатиму на це питання".

Він зазначив також, що зустрічається з Путіним "по мірі необхідності" і не знає напевно, чи це трапляється частіше, ніж з Порошенком.

"Не підраховував", - відповів він на питання журналіста, з ким бачиться частіше.

Медведчук пояснив, що предметом його обговорень з Порошенком є мирне врегулювання на Донбасі й звільнення людей, і ні те, ні інше неможливо зробити без Путіна.

Він визнав, що виконує функцію неформального посла Росії в Україні. "Якщо мова йде про функції неформального посла, то, напевно, так і є", - сказав кум президента РФ.

Як відомо, президент Петро Порошенко заявив, що Віктор Медведчук виявився найбільш ефективною кандидатурою у переговорах з Росією щодо полонених.

Теми: МедведчукПорошенкоПутін
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