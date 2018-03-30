Медведчук рассказал о своих связях с Порошенко и Путиным

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Пятница, 30 марта 2018, 13:03

Кум российского президента Виктор Медведчук заявляет, что поддерживает связь с Петром Порошенко и Владимиром Путиным не по телефону.

Об этом он рассказал в интервью "BBC Украина".

"Я по телефону с господином Порошенко и господином Путиным не говорю", - сказал лидер "Украинского выбора".

Он отметил также, что и номеров телефонов президентов в списке его контактов нет. Однако на вопрос журналиста, может ли он позвонить Путину, Медведчук ответил: "Давайте я не буду отвечать на этот вопрос".

Он отметил также, что встречается с Путиным "по мере необходимости" и не знает наверняка, случается ли это чаще, чем с Порошенко.

"Не подсчитывал", - ответил он на вопрос журналиста, с кем видится чаще.

Медведчук объяснил, что предметом его обсуждений с Порошенко является мирное урегулирование на Донбассе и освобождение людей, и ни то, ни другое невозможно сделать без Путина.

Он признал, что выполняет функцию неформального посла России в Украине. "Если речь идет о функциях неформального посла, то, наверное, так и есть", - сказал кум президента РФ.

Как известно, президент Петр Порошенко заявил, что Виктор Медведчук оказался наиболее эффективной альтернативой в переговорах с Россией по пленных.

Темы: Медведчук Порошенко Путин
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