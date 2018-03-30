Глава ГСЧС пригрозил силой, если не будут допускать работников к проверкам объектов

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Пятница, 30 марта 2018, 19:48

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин предупредил, что в случае недопуска работников ГСЧС и других ведомств к проверкам безопасности на объектах массового пребывания людей, будут применять методы с привлечением Национальной полиции.

Об этом он заявил на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в пятницу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня мы начали такие проверки по всей Украине. На что бы я хотел обратить внимание и обратиться, прежде всего, к губернаторам ... если будут вопросы, связанные с недопуском сотрудников ГСЧС или других ведомств для проведения проверки, то премьер министр (Владимир Гройсман - ред.) четко определил для меня задачу - мы будем готовы применять силовые методы с привлечением подразделений Национальной полиции", - сказал Чечеткин.

Он призвал губернаторов поддержать подразделения ГСЧС, которые привлекут к проверкам.

Как сообщалось, 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел пожар. По официальным данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил соболезнования по поводу трагедии и поручил провести масштабную проверку безопасностилюдных мест в Украине.

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Темы: ГСЧС полиция
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