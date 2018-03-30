Павлоградский суд вызвал на заседание убитого боевика "Гиви"

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области вызывает на заседание обвиняемого по делу о теракте убитого командира подразделения "Сомали" Михаила Толстых (позывной "Гиви").

30 марта суд опубликовал соответствующее сообщение в официальной газете "Урядовый курьер", передает "Радио Свобода".

По сообщению суда, после публикации в прессе обвиняемый считается уведомленным о времени и месте суда. В случае неявки суд рассмотрит дело без него.

В суде изданию подтвердили, что дело должна рассмотреть коллегия из трех судей во главе с председателем суда Натальей Самоткан.

Михаила Толстых обвиняют в совершении террористического акта. Судебное заседание назначено на 9:00 5 апреля.

Правозащитница, директор программы USAID "Права человека в действии" Украинского Хельсинского союза по правам человека Надежда Волкова сообщила изданию, что дело против "Гиви" находится в Павлоградском суде с декабря 2016 года.

Она отметила, что причин для закрытия производства нет, пока факт смерти обвиняемого не установлен официально.

"Основанием для закрытия уголовного производства является смерть человека. Если суд не вынес постановления, что человек является умершим, то он считается живым. Но идет информация, в том числе от СБУ о том, что "Гиви" считается погибшим лицом. Но СБУ не может это 100-процентно подтвердить, ведь это произошло на неподконтрольной Украине территории. Поэтому суд не может прекратить производство. Насколько я понимаю, будет происходить заочное осуждение, так же, как и в "деле Плотницкого", - рассказала Волкова.

По ее словам, чтобы подтвердить смерть "Гиви", Украина должна была бы обратиться с официальным запросом в Следственный комитет России.

"Мне кажется, было бы уместным приостановить этот судебный процесс. Сейчас не установлено, кто несет ответственность за эти (неконтролируемые Украиной - ред.) территории. Россия не признает себя стороной конфликта. Даже если сейчас суд вынесет приговор, то какие последствия?" - считает Волкова.

Как известно, боевик "Гиви" (Михаил Толстых) был ликвидирован 8 февраля в его кабинете.

Сперва боевики обвиняли украинских военных в ликвидации "Гиви". Оружием убийства при этом называли огнемет "Шмель".

Позже, по данным российских СМИ, соучастник "Гиви" из Москвы Игорь Мильцєв заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое бойцов "Сомали": так они отомстили за товарищей по службе, которых "Гиви" якобы бросил во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. "Гиви" принимал участие в боях с мая 2014 года – воевал за Славянск, Иловайск, Донецкий аэропорт. Также он запомнился издевательствами над пленными.

Как и командир батальона "Спарта" Арсен Павлов ("Моторола"), взорванный в лифте в Донецке 16 октября 2016 года, "Гиви" был одним из символов войны на Донбассе.

Он находился в украинском розыске и в санкционном списке Евросоюза.