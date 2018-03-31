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Омбудсмен призначила координатора Донецькій та Луганській областям

Субота, 31 березня 2018, 09:47

Регіональним координатором Уповноваженого ВР з прав людини у Донецькій та Луганській областях призначено Павла Лисянського. 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Уповноваженого ВР з прав людини Людмили Денісової. 

"Регіональний координатор здійснюватиме моніторинг стану дотримання прав і свобод людини на території Донецької і Луганської областей. У межах його повноважень – безперешкодне відвідання без попереднього повідомлення органів держвлади та місцевого самоврядування, місць примусового утримання громадян незалежно від їхнього статусу, а також ознайомлення з документами та отримання їх копій в органах державної влади і місцевого самоврядування, органах прокуратури, включаючи справи, які перебувають у судах", - зазначено у повідомленні. 

Також в офісі Уповноваженого зазначили, що Лиснянський є правозахисником, директором громадської організації "Східна правозахисна група", він брав участь у звільненні з полону двох громадян (з українським та грузинським громадянством), ув’язнених на території ОРЛО. 

Як відомо, на посаду Уповноваженого ВР з прав людини в Україні Верховна Рада призначила нардепа від "Народного фронту" Людмилу Денісову 15 березня. Раніше вона обіймала займала керівні посади, що стосувалися Криму. 

За словами Денісової, на посаді Омбудсмена вона планує відвідати окуповані територіях Донбасу та анексований Крим.

Українська правда
Теми: права людиниДонбас
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