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Омбудсмен назначила координатора Донецкой и Луганской областям

Суббота, 31 марта 2018, 09:47

Региональным координатором Уполномоченного по правам человека в Донецкой и Луганской областях назначен Павел Лисянский. 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой.

"Региональный координатор будет осуществлять мониторинг состояния соблюдения прав и свобод человека на территории Донецкой и Луганской областей. В рамках его полномочий - беспрепятственное посещение без предварительного уведомления органов госвласти и местного самоуправления, мест принудительного содержания граждан независимо от их статуса, а также ознакомление с документами и получение их копий в органах госвласти и местного самоуправления, органах прокуратуры, включая дела, которые находятся в судах", - говорится в сообщении.

Также в офисе Уполномоченного отметили, что Лисянский является правозащитником, директором общественной организации "Восточная правозащитная группа", он участвовал в освобождении из плена двух граждан (с украинским и грузинским гражданством), заключенных на территории ОРЛО. 

Как известно, на должность Уполномоченного по правам человека в Украине Верховная Рада назначила нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову 15 марта. Ранее она длительное время занимала руководящие должности, касающиеся Крыма.

По словам Денисовой, в должности Омбудсмена она планирует посетить оккупированные территории Донбасса и аннексированный Крым.

Украинская правда
Темы: права человекаДонбасс
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