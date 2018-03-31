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Гройсман показав доходи за рік: 17 мільйонів

Субота, 31 березня 2018, 11:27

Доходи прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана за 2017 рік становили 17,1 млн гривень.

Про це 31 березня повідомили у секретаріаті КМУ з посиланням на е-декларацію глави уряду. 

"У порівнянні з минулим роком загальна сума нарахованого доходу особливо не змінилась і склала 17 102 320 грн (нарахований дохід у 2016 році складав 15 801 536 грн)", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що дохід Гройсмана складався із заробітної плати на посаді прем’єр-міністра (понад 435 647 грн), доходів від надання нерухомого майна (набутого до 2006 року) в оренду – 5 150 000 грн, відчуження нерухомого майна (земельної ділянки) – 8 797 630 грн та доходів від розміщення коштів на банківських рахунках – 2 719 044 грн.

Суттєвих змін у переліку нерухомого майна, яке належить Гройсману, у минулому році не відбулося. 

Як відомо, згідно з декларацією голови уряду за 2016 рік, заробітна плата Гройсмана становила 281 тис. грн, дохід включав також відсотки по депозитах, розміщених в українських банках в розмірі 154 тис. грн.

Більшість доходу за 2016 рік Гройсман отримав в результаті відчуження автомобіля і земельної ділянки, які йому належать - від зазначених операцій він отримав 11,13 млн грн. Додатково від здачі в оренду об'єктів нерухомого майна, які є у його власності вже багато років, Гройсман отримав 4,2 млн грн.

За результатами повної перевірки декларації прем'єра Володимира Гройсмана за 2016 рік, який було оприлюднено НАЗК восени 2017 року, голова уряду у своїй декларації про майно і доходи "надав інформацію, яка є точною, достовірною, без ознак незаконного збагачення і конфлікту інтересів".

Українська правда

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Теми: деклараціїГройсман
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