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Гройсман показал доходы за год: 17 миллионов

Суббота, 31 марта 2018, 11:27

Доходы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за 2017 составили 17,1 млн гривен.

Об этом 31 марта сообщили в секретариате КМУ со ссылкой на е-декларацию главы правительства.

"По сравнению с прошлым годом общая сумма начисленного дохода особо не изменилась и составила 17 102 320 грн (начисленный доход в 2016 году составлял 15 801 536 грн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что доход Гройсмана состоял из заработной платы в должности премьер-министра (более 435 647 грн), доходов от предоставления недвижимого имущества (приобретенного до 2006 года) в аренду - 5 150 000 грн, отчуждение недвижимого имущества (земельного участка) - 8 797 630 грн и доходов от размещения средств на банковских счетах - 2 719 044 грн.

Существенных изменений в перечне недвижимого имущества, которое принадлежит Гройсману, в прошлом году не произошло.

Как известно, согласно декларации главы правительства за 2016 год, заработная плата Гройсмана составляла 281 тыс. грн, доход включал также проценты по депозитам, размещенным в украинских банках в размере 154 тыс. грн.

Большую часть дохода за 2016-й Гройсман получил в результате отчуждения автомобиля и земельного участка, принадлежащих ему - от указанных операций он получил 11, 13 млн грн. Дополнительно от сдачи в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в его собственности уже много лет, Гройсман получил 4,2 млн грн.

По результатам полной проверки декларации премьера Владимира Гройсмана за 2016 год, который был обнародован НАПК осенью 2017 года, глава правительства в своей декларации об имуществе и доходах "предоставил информацию, которая является точной, достоверной, без признаков незаконного обогащения и конфликта интересов".

Украинская правда
Темы: декларацииГройсман
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