Мільярдера з "Кремлівської доповіді" заарештували. Підозрюють у розкраданні 2,5 млрд

Тверський суд Москви заарештував до 30 травня співвласника групи "Сумма" Зіявудіна Магомедова, підозрюваного у розкраданні коштів на суму 2,5 млрд рублів.

Рішення суду ухвалено 31 березня, його написання після засідання суду зайняло 12 хвилин, повідомляє РБК.

Сам Магомедов під час засіданя суду заявив, що не згоден з висунутими звинуваченнями і що його брат не має відношення до групи "Сумма", а є його партнером в іншому бізнесі.

У суді також перебуває Магомед Магомедов - ще один затриманий і підозрюваний в розкраданнях, брат Зіявудіна, який очікує на рішення суду. Згодом рішенням Тверського суду Москви він також був взятий під варту на 2 місяці, до 30 травня.

У "Суммі" вже заявили, що не згодні з рішенням суду в зв'язку з арештом глави ради директорів групи "Сума", мають намір його оскаржити, а також готові співпрацювати зі слідством, повідомив представник групи Анатолій Зубарєв.

Раніше цей же суд заарештував до 30 травня Артура Максідова - главу компанії "Інтекс", що входить до групи "Сумма", - за підозрою у розкраданні 669 млн рублів.

Раніше стало відомо, що 30 березня співвласника групи "Сумма" і фігурант "кремлівського доповіді" Зіявудіна Магомедова було затримано і допитано в рамках трьох кримінальних справ про шахрайство, які розслідує Слідчий департамент МВС Росії. Разом з Магомедовим були затримані кілька топ-менеджерів компаній "Сумми".

У групі "Сумма" стверджували, що бізнесмен не був затриманий або заарештований, і називали допит свого власника "бесідою зі слідчим".

Згодом в МВС РФ підтвердили, що Зіявудіна Магомедова, його брата Магомеда і Артура Максідова затримали за підозрою у розкраданні коштів під час будівництва стадіону "Арена Балтика" у Калінінграді до ЧС-2018, який влітку відбудеться в Росії.

Братів Магомедових підозрюють у розкраданні 2,5 млрд рублів, а також у розтраті, шахрайстві і створенні організованого злочинного співтовариства. За даними слідства, вони могли виводити злочинно отримані кошти за кордон і зберігати їх на офшорних рахунках.

У суді також припускають, що у Магомедова є незареєстрована зброя і боєприпаси.

Загалом у справі фігурує 209 юридичних осіб.

Група "Сумма" володіє нафтогазовими, будівельними, портовими активами, підприємствами телекому і інжинірингу. Через спільне підприємство Novoport Holding група володіє 50,1% Новоросійського морського торгового порту (ММТП).

Зіявудін Магомедов посідає 63 місце у списку Forbes серед найбагатших бізнесменів Росії за 2017 рік, його статки оцінюються в $1,4 млрд.

Магомедов вважається наближеним до Дмитра Медведєва, під час президентства якого отримав підряди на будівництво футбольного стадіону у Самарі і реконструкцію Великого театру.